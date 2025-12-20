I possibili sostituti di Vanoli in caso di ko. Ipotesi Galloppa oppure Iachini

La Fiorentina continua a non decidere nonostante la situazione drammatica e il Corriere dello Sport - Stadio oggi parla della posizione di Paolo Vanoli, allenatore all'ultima spiaggia domani contro l'Udinese. Il silenzio stampa alla fine di Fiorentina-Verona e l’immediato ritiro al Viola Park tuttora in atto: questi sono stati i “provvedimenti”. Quando viceversa c’era e c’è da far capire a capitan Ranieri e compagni la gravità sportiva di ciò che sta accadendo a Firenze.

Il rapporto tra Vanoli e la squadra è ai minimi termini e alla Fiorentina è evidente che manchi un uomo di calcio che affronti e risolva tutte le questioni in ballo. Si sono fatti i nomi di Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli in un riscontro che però non ha trovato conferma, scrive il quotidiano. Tra le soluzioni per sostituire Vanoli invece vanno considerati Galloppa e Beppe Iachini, anche se - come rivelato in esclusiva da Firenzeviola.it - c'è un altro sogno che appartiene ai tifosi: la coppia formata da Prandelli e Mutu.