Bernardeschi e l'infortunio alla spalla: cosa è successo. Oggi gli esami

Federico Bernardeschi si è infortunato alla spalla sinistra cadendo male dopo un intervento falloso di Bonny nella partita di Supercoppa che ha visto il Bologna battere l'Inter ai calci di rigore. Orsolini ha richiamato l'intervento dello staff medico gridando: "Si è rotto la spalla, si è rotto". Inevitabile il cambio immediato, con il numero 10 rossoblù che ha lasciato il posto a Rowe.

Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, l'entità del guaio alla clavicola dell'esterno d'attacco del Bologna potrà essere definita con certezza solo dopo gli esami strumentali a cui il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore già in Arabia Saudita. Intanto ieri sera la spalla di Bernardeschi è stata subito immobilizzata e l'ex Juve ha assistito alla fine della partita dalla panchina insieme ai compagni festeggiando poi con il gruppo l'accesso alla finale della Supercoppa italiana in programma lunedì alle ore 20. Bernardeschi parteciperà alla finale con il Napoli solo nelle vesti di spettatore.