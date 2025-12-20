Vanoli prepara la rivoluzione. Gazzetta: "4-4-2 e 10 cambi rispetto a Losanna"
La Gazzetta dello Sport scrive oggi che Paolo Vanoli sta valutando una rivoluzione nella formazione della Fiorentina che si prepara ad affrontare l'Udinese domani al Franchi. Si parla di un possibile passaggio al 4-4-2 che in fase di attacco diventerebbe 4-2-3-1 per concedere a Gudmundsson la libertà di cercare spazio alle spalle di Kean. Rispetto alla formazione vista contro il Losanna potrebbero esserci 9 o 10 cambi in vista.
Perché al di là di De Gea che tornerà in porta al posto di Martinelli, potrebbe essere schierato terzino sinistro Ranieri con Pongracic e Comuzzo in mezzo e Dodo a destra. Parisi avanzerebbe così sulla fascia al pari di Fortini e a centrocampo giocherebbero Fagioli con Mandragora. Con l'Udinese per l'allenatore si tratta dell'ultima chiamata e per questo sta valutando una rivoluzione.
