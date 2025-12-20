"Non possono continuare così, vanno fermati". Il commento di Polverosi

vedi letture

"Vanno fermati", è il titolo dell'editoriale di Alberto Polverosi stamani sul Corriere dello Sport - Stadio. La Fiorentina ormai non sbalordisce neanche più, eppure le dichiarazioni di Vanoli dopo la sconfitta contro il Losanna sono riuscite un po' a sconcertare. E’ spaventoso quanto sta accadendo da queste

parti senza nessuno che vi ponga rimedio, o che tenti di porvi rimedio. In una classifica di responsabilità al primo posto vanno i giocatori, sono loro che scendono in campo, sono loro che non mettono insieme due passaggi.

Ma subito dopo, a un pelo, proprio un pelo di distanza, c’è la società, incapace di appoggiare l’allenatore (basterebbe un confronto con chi sa di calcio e di comunicazione per evitare certi sbandamenti) e di frustare una squadra che non ha padroni, che non avverte il pericolo. Una società, una squadra e un allenatore così distanti dalla realtà che a noi sembra di sognare. Almeno nell’ultimo mezzo secolo non si era mai visto un tracollo del genere, non nella Fiorentina ma in tutto il calcio italiano". Il giornalista conclude: "Non possono continuare così, vanno fermati".