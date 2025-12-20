Ferrara, lettera a Babbo Natale: "Chiedo solo una vittoria, pensaci tu"

Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione scrive una lettera a Babbo Natale chiedendo una vittoria della Fiorentina. Il giornalista ironizza: "Sai Babbo Natale, ho visto in tv Vanoli spiegare che non c’era stato nessun confronto nello spogliatoio ma che era a fare la doccia. Se serviva per schiarirti le idee e poi dici che anche vincendo la tua squadra non sarebbe andata agli ottavi significa che nella doccia invece che acqua c’era la vecchia romagna che piace tanto a zio Anselmo".

Poi conclude: "Caro Babbo Natale, quest’anno ti chiedo solo una vittoria prima possibile, magari subito, una proprietà che faccia qualcosa o che venda tutto a chi è interessato al pallone. E già che ci sei dirigenti competenti e una rivoluzione al mercato di gennaio. Insomma, pensaci tu, che qui non ci sta pensando nessuno. Ti scrivo a nome dei miei amici e di mio babbo, che continua a girare per casa chiedendosi come si fa a far giocare Kouame a tutta fascia. Io aspetto fiducioso".