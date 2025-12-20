Gosens e Fazzini verso un altro forfait: la situazione dei due infortunati

Tornata ieri verso l'ora di pranzo nell'indifferenza generale a Peretola (QUI le immagini esclusive di FV), per la Fiorentina è già tempo di pensare alla prossima partita di campionato, in programma domani contro l'Udinese. Nel ritiro del Viola Park, Ranieri e compagni hanno pranzato insieme e poi si sono spostati sul campo principale per la classica seduta di scarico per chi ha giocato e un allenamento tecnico-tattico per chi è rimasto a riposo.

La Nazione fa il punto sugli acciaccati Gosens e Fazzini che con tutta probabilità daranno forfait anche domani. Il tedesco è alle prese con una lesione al retto femorale, l'ex Empoli invece convive con i fastidi alla caviglia.