Gosens e Fazzini verso un altro forfait: la situazione dei due infortunati
FirenzeViola.it
Tornata ieri verso l'ora di pranzo nell'indifferenza generale a Peretola (QUI le immagini esclusive di FV), per la Fiorentina è già tempo di pensare alla prossima partita di campionato, in programma domani contro l'Udinese. Nel ritiro del Viola Park, Ranieri e compagni hanno pranzato insieme e poi si sono spostati sul campo principale per la classica seduta di scarico per chi ha giocato e un allenamento tecnico-tattico per chi è rimasto a riposo.
La Nazione fa il punto sugli acciaccati Gosens e Fazzini che con tutta probabilità daranno forfait anche domani. Il tedesco è alle prese con una lesione al retto femorale, l'ex Empoli invece convive con i fastidi alla caviglia.
Pubblicità
Rassegna stampa
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
4 La confusione generale, i paradossi e le infinite riflessioni di una Fiorentina cui è impossibile fidarsi
Copertina
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com