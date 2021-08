TUTTOSPORT, Torreira atteso oggi per visite e firma

"Colpo della Fiorentina: Torreira: oggi le visite", scrive stamani Tuttosport. La Fiorentina si conferma un cantiere aperto - si legge - e il lavoro non manca, ora Italiano, dopo la sconfitta con la Roma, potrà consolarsi con un rinforzo a lungo inseguito dalla sua società per il centrocampo laddove, anche l'altra sera, Pulgar ha confermato di non avere la vocazione del regista. A meno di contrattempi, Torreira è atteso già oggi a Firenze per le visite e la firma.