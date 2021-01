TUTTOSPORT, Scrive: "La falsa verità di Toro-ACF"

Ampio spazio concesso da Tuttosport stamani alle decisioni arbitrali di Torino-Fiorentina che tanto hanno fatto discutere. Decisioni che il quotidiano - si legge in un editoriale a firma Andrea Pavan - non vorrebbe sottolineare per non dare alibi a Cairo, Vagnati e ad una squadra che in 9 contro 11 è riuscita a fare solo un gol. Però quello che vuole evitare il quotidiano è che venga passata la falsa verità che è stata la Fiorentina ad essere danneggiata. "No: la Fiorentina è stata graziata, sullo 0-0, di un rigore solare, specie se paragonato a quello concesso a Benevento solo una settimana prima". In più si cita l'episodio del braccio di Quarta appoggiato sulla schiena di Belotti a metà primo tempo e i gialli eccessivi per i granata. Spazio poi per il testa a testa Milenkovic-Belotti: il quotidiano considera eccessivo il rosso e quella del Gallo una scena. Che però non dovrebbe far passare l'attaccante per simulatore o scorretto: "I tifosi viola si possono capire, come il loro sarcasmo sulla sceneggiata; gli addetti ai lavori no".