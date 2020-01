TUTTOSPORT, Retroscena Bonifazi: ecco perché SPAL

L'edizione odierna di Tuttosport racconta un retroscena di mercato che riguarda Kevin Bonifazi, giocatore passato alla SPAL dal Torino ma cercato con insistenza anche dalla Fiorentina. Tanto che - rivela il quotidiano - la società viola aveva offerto un milione in più dei ferraresi, arrivando ad offrire 13 milioni di euro per il passaggio del difensore in viola. Il Torino però lo ha dirottato in Emilia, così come spinge per far andare Iago Falque alla corte di Semplici, anche in prestito gratuito per fargli ritrovare minuti nelle gambe. Il motivo? Secondo il quotidiano è che la squadra granata sta puntando forte su Andrea Petagna: l'intenzione della squadra di Cairo è prenotare l'attaccante in vista della prossima estate.