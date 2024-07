TUTTOSPORT, Piano viola: cedere Amrabat per McKennie

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina è alla ricerca di un compratore per Sofyan Amrabat, con l'intento di guadagnare 17-18 milioni dalla sua cessione per poi trattare in entrata l'acquisto di Weston McKennie della Juventus. Il giocatore piace ai viola ed è in uscita dai bianconeri, ma Pradè prima di affondare il colpo, dovrà trovare il modo di piazzare il marocchino che al momento non ha una destinazione.

Lo stesso McKennie potrebbe anche accettare un accordo meno oneroso rispetto a quello da 2,5 milioni di euro all'anno che ha con la Juve. Spalmando su più anni l'eventuale intesa, anche la cifra dell'accordo potrebbe essere più contenuta.