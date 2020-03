TUTTOSPORT, Juve, obiettivi azzurri: Castro e Chiesa

Come si legge su Tuttosport, il rinvio dell'Europeo al 2021 può condizionare - non per forza in negativo - le strategie di mercato della Juventus, la quale ha intenzione di rimpolpare il proprio zoccolo duro azzurro. I bianconeri, in tal senso, guardano anche e soprattutto in casa Fiorentina. Per il centrocampo piace Gaetano Castrovilli (e l'obiettivo gigliato Sandro Tonali), mentre in attacco resta nel mirino Federico Chiesa, la cui eventuale cessione i viola hanno dovuto mettere in conto. Anche se il patron Rocco Commisso preferirebbe cedere quest'ultimo all'estero, ma - conclude il quotidiano - vien da sé che l'opzione Juventus risulti più "comoda" e sicura per il giocatore.