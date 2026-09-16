Tuttosport: "Altra festa viola, Vanoli può sorridere per il clean sheet"

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Serviva un altro segnale dopo il ritorno alla vittoria di Venezia e la Fiorentina lo ha dato superando 3-0 il Pisa in Coppa Italia. Paolo Vanoli, al suo ritorno al Franchi, centra così la seconda vittoria consecutiva e conquista gli ottavi contro il Napoli, obiettivo minimo fissato da società e allenatore. Decisivo ancora una volta Pellegrino, al terzo gol consecutivo, bravo a sbloccare una partita più complicata del previsto. Nella ripresa sono arrivati il primo gol in viola di Gnonto e il tris di Gonçalves, ma soprattutto il primo clean sheet della stagione. Lo scrive Tuttosport.

Il quotidiano di Torino poi aggiunge: la prestazione non è stata brillante per tutti i novanta minuti. La Fiorentina è apparsa lenta e passiva nel primo tempo, con il Pisa capace anche di creare qualche pericolo, ma dopo l'intervallo i viola sono cresciuti, aiutati anche dai cambi e in particolare dall'ingresso di Njie. Vanoli ha scelto di ruotare diversi uomini pensando anche alla sfida di domenica contro il Napoli, lasciando precauzionalmente fuori Atta e facendo rifiatare Fagioli. «Scelgo sempre cercando di mettere in campo la formazione migliore», ha spiegato il tecnico, che dopo il ritorno al Franchi ha aggiunto: «Il passato va cancellato, dobbiamo scrivere un'altra pagina». Due vittorie e sette gol in cinque giorni: il segnale che serviva per lasciarsi alle spalle la partenza-choc.