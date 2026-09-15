Alle origini della rivalità tra Fiorentina e Pisa. Tutto nasce nel Medioevo

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Una rivalità antica vissuta sempre con una certa intensità. A Pisa come a Firenze. La Nazione oggi ripercorre le tappe dell'odio sportivo tra le due città che vivranno anche stasera un vero e proprio derby.Una rivalità che viene da lontano, addirittura da prima del pallone. Firenze guelfa e Pisa ghibellina, interessi contrapposti e scontri che affondano le radici nel Medioevo, quando le due città si contendevano potere e commerci. Secoli dopo spade e vessilli hanno lasciato spazio a sciarpe e striscioni. Fiorentina e Pisa, peraltro, non si sono affrontate moltissime volte. E forse proprio la rarità degli incroci ha contribuito a rendere ogni appuntamento ancora più atteso.

A Firenze il bilancio racconta di otto vittorie viola, tre pareggi e un solo successo nerazzurro. Quest’ultimo significativo. Era l’agosto del 2002, la Fiorentina era appena rinata con il nome di Florentia Viola dopo il fallimento e il Pisa vinse 1-0 al Franchi nella Coppa Italia di Serie C. Nel settore ospiti una grande croce a rappresentare la morte sportiva dei rivali.