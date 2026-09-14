Poesio: "Fiorentina, due sfide in sette giorni per uscire dal tunnel"

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Sulle pagine del Corriere Fiorentino, il giornalista Ernesto Poesio analizza il momento della Fiorentina scrivendo che dopo il primo indizio visto a Venezia venerdì sera, ora arrivano due partite importanti per capire l'impatto di Vanoli sulla squadra viola. "La settimana che inizia oggi - scrive Poesio - porterà poco tempo per pensare e trappole insidiose. A partire dal derby di domani contro il Pisa da non sottovalutare (anche con le scelte di formazione) fino alla gara di domenica contro il Napoli. Uno scoglio durissimo da affrontare per una Fiorentina ancora convalescente e che inciderà, sia in positivo che in negativo, sull’umore che il gruppo e tutto l’ambiente si porterà dietro per tre lunghe settimane vista l’anomala sosta per le nazionali.

Uscire bene da questa settimana regalerebbe a Vanoli un bel po’ di serenità in più e, come si è visto lo scorso anno nella parte finale del campionato, il tecnico sarà pure un uomo delle emergenze ma quando può lavorare con più tranquillità (e qualche sorriso) rende, come tutti, al meglio. In fondo per lui questa resta una grande chance di rivincita. Ma soprattutto l’occasione di lavorare, quando siamo ancora all’inizio della stagione, con il gruppo più talentuoso mai avuto nella sua carriera di allenatore".