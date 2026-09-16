Tutti promossi in Fiorentina-Pisa: il meno positivo per i quotidiani è Valdepenas

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3-0 in un derby, primo clean sheet nell'ultimo mese e quindi poche note stonate per la Fiorentina. Ma se vediamo le pagelle di quotidiani e siti specializzati riguardanti il successo dei viola in Coppa Italia contro il Pisa, notiamo che tra i meno convincenti nelle fila della squadra di Paolo Vanoli c'è Victor Valdepenas: l'esterno basso spagnolo classe 2006 ancora non sembra entrato in ritmo con la Serie A. Il Corriere dello Sport gli dà 5,5 e scrive: "In difficoltà quando si tratta di rincorrere gli avversari, troppo leggero in proposizione offensiva". Per la Gazzetta dello Sport è da 6, "Tanta voglia di mettersi in mostra che alla lunga diventa nervosismo". Anche per FirenzeViola.it il prodotto del vivaio del Real Madrid è da 6: "La prima azione offensiva dei viola passa dalle sue gambe e dalla sua sgroppata sulla fascia ma è solo un fuoco di paglia perché, da allora, si spegne. Poteva sfruttare meglio la sua occasione".

Ecco i voti di Victor Valdepenas:

Ecco i voti di Matteo Pellegrino

Corriere dello Sport: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere Fiorentino: 5

Nazione: 5,5

FirenzeViola.it: 6

Tuttomercatoweb.com: 6