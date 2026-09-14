Qui Napoli, solo Anguissa spera di recuperare per la Fiorentina
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Frank Zambo Anguissa è l'unico della lunga lista di infortunati del Napoli che potrebbe recuperare in vista della prossima trasferta, in programma domenica alle 12.30 al Franchi con la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, il centrocampista ha saltato sia l'esordio in Champions contro l'Arsenal sia la partita di ieri con il Bologna per qualche fastidio muscolare e sta seguendo un lavoro personalizzato di ricondizionamento. Alla ripresa sarà valutato in vista della delicata sfida con la squadra di Vanoli che coinciderà con la prima pausa della stagione, in concomitanza con gli impegni delle nazionali.
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