Quanti tifosi al Franchi per Fiorentina-Pisa? Ad ora siamo a 12mila biglietti
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Non sarà un Artemio Franchi esaurito quello che farà da cornice alla gara Fiorentina-Pisa di domani sera, partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia. I tifosi viola in ogni caso non mancheranno: come riporta La Nazione, l’ultimo dato della biglietteria parla di oltre 12.000 biglietti venduti. L’obiettivo è arrivare a quota 15.000. Sono invece all'incirca 300 i tifosi in arrivo da Pisa, con il settore ospiti che dovrebbe essere sold-out per quanto possibile con la ristrutturazione dello stadio ancora in corso.
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