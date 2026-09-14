Quanti tifosi al Franchi per Fiorentina-Pisa? Ad ora siamo a 12mila biglietti

Quanti tifosi al Franchi per Fiorentina-Pisa? Ad ora siamo a 12mila bigliettiFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Non sarà un Artemio Franchi esaurito quello che farà da cornice alla gara Fiorentina-Pisa di domani sera, partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia. I tifosi viola in ogni caso non mancheranno: come riporta La Nazione, l’ultimo dato della biglietteria parla di oltre 12.000 biglietti venduti. L’obiettivo è arrivare a quota 15.000. Sono invece all'incirca 300 i tifosi in arrivo da Pisa, con il settore ospiti che dovrebbe essere sold-out per quanto possibile con la ristrutturazione dello stadio ancora in corso.