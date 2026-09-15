La querelle Dodo continua a far discutere. E la moglie non ci sta

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Continua a far discutere la querelle Dodo. Il terzino brasiliano, rimasto alla Fiorentina nonostante le voci di mercato, sta vivendo un avvio di stagione complicato mentre continua a tenere banco il tema del rinnovo di contratto. Il Corriere dello Sport - Stadio oggi ripesca lo sfogo della moglie del giocatore, Amanda Ferreria, intervenuta sotto un post Instagram per difendere il marito dalle critiche ricevute nelle ultime settimane. "Che noia, è davvero insopportabile vedere come ormai tutto quello che succede. Sono stanca di leggere cosi tanti insulti e di stare zitta davanti a bugie, ricostruzioni false e manipolazioni.

Quando la squadra andava bene, lui era il migliore. Poi, appena le cose hanno iniziato ad andare male-e parliamo di tutta la squadra-è diventato il peggiore. Lo state trattando come se fosse un traditore, quando non è assolutamente cosil". Un altro episodio nella storia burrascosa tra l'esterno brasiliano e la Fiorentina.