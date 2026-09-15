Christensen di nuovo titolare: quel precedente in Coppa Italia

Christensen di nuovo titolare: quel precedente in Coppa ItaliaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:26Rassegna stampa
di Redazione FV

Una notte da numero uno, dopo mesi vissuti da vice esemplare. Come sottolinea La Nazione, questa sera Oliver Christensen tornerà titolare tra i pali della Fiorentina: al danese non accadeva dal 22 maggio, nell’1-1 con l’Atalanta all’ultima giornata. Da allora è rimasto un riferimento silenzioso per il gruppo, perfetto vice De Gea e uomo spogliatoio. E la Coppa Italia gli porta bene: nel dicembre 2023, agli ottavi contro il Parma, nella lotteria dei rigori non ne parò alcuno eppure contribuì a farne sbagliare diversi.