Christensen di nuovo titolare: quel precedente in Coppa Italia
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Una notte da numero uno, dopo mesi vissuti da vice esemplare. Come sottolinea La Nazione, questa sera Oliver Christensen tornerà titolare tra i pali della Fiorentina: al danese non accadeva dal 22 maggio, nell’1-1 con l’Atalanta all’ultima giornata. Da allora è rimasto un riferimento silenzioso per il gruppo, perfetto vice De Gea e uomo spogliatoio. E la Coppa Italia gli porta bene: nel dicembre 2023, agli ottavi contro il Parma, nella lotteria dei rigori non ne parò alcuno eppure contribuì a farne sbagliare diversi.
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