TUTTOSPORT, A Empoli vince la noia, Viola in crisi

L'edizione di Tuttosport definisce "in crisi" una Fiorentina che porta a casa l'ennesimo pareggio facendo un passo indietro dal punto di vista del rendimento dopo un derby senza emozioni, alla camomilla per la mancanza di occasioni create dalle due squadre. Palladino a fine partita ha comunque voluto sottolineare gli aspetti positivi del match: "Non abbiamo rischiato niente, abbiamo chiuso senza subire gol e anche con la difesa a quattro la squadra ha dimostrato di aver raggiunto una eccellente solidità e una buona fluidità di gioco. Ma mi aspettavo di più, questi sono 2 punti persi".