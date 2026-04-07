Tutto su Londra grazie anche al Lecce. Il clima in spogliatoio è più sereno
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In casa viola il mantra resta sempre quello della "testa nel carrarmato", ma la prossima sfida con gli inglesi del Crystal Palace può valere il riscatto dopo mesi di amarezze. Lo scrive in merito alla Fiorentina il Corriere Fiorentino, sottolineando come la partita di Selhurst Park si prospetta infuocata, sia per l'ambiente che per le ambizioni degli inglesi che puntano tutto sulla coppa. Dalla sua Vanoli ha un clima nello spogliatoio che si è fatto più sereno dopo la vittoria di Verona e grazie alle sconfitte delle inseguitrici ma prima di tutto dovrà recuperare pedine fondamentali.
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Rassegna stampa
Svolta fondamentale a Verona, non facciamo gli schizzinosi. Testa più libera e Conference da gustare: è bastato l’arrivo di un uomo di calcio… L’Europa League cambierebbe i piani di mercato, ma la vera rivoluzione dovrà essere internadi Angelo Giorgetti
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2 10 anni dopo è di nuovo Londra: dal Tottenham al Crystal Palace. Sulle fasce gli inglesi fanno paura
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Copertina
10 anni dopo è di nuovo Londra: dal Tottenham al Crystal Palace. Sulle fasce gli inglesi fanno paura
Mario TeneraniI tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
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