Tutto su Londra grazie anche al Lecce. Il clima in spogliatoio è più sereno

Tutto su Londra grazie anche al Lecce. Il clima in spogliatoio è più serenoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:26Rassegna stampa
di Redazione FV

In casa viola il mantra resta sempre quello della "testa nel carrarmato", ma la prossima sfida con gli inglesi del Crystal Palace può valere il riscatto dopo mesi di amarezze. Lo scrive in merito alla Fiorentina il Corriere Fiorentino, sottolineando come la partita di Selhurst Park si prospetta infuocata, sia per l'ambiente che per le ambizioni degli inglesi che puntano tutto sulla coppa. Dalla sua Vanoli ha un clima nello spogliatoio che si è fatto più sereno dopo la vittoria di Verona e grazie alle sconfitte delle inseguitrici ma prima di tutto dovrà recuperare pedine fondamentali.