FirenzeViola Fiorentina Femminile, sorride solo l’Under-15: è semifinale scudetto. Under-17 e Under-12 ko

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Le viola travolgono il Napoli Women e continuano la corsa al tricolore. Eliminazione nella fase finale per Under-17 e Under-12.

Weekend dai due volti per il settore giovanile femminile della Fiorentina. Se da una parte l'Under 15 continua a sognare il tricolore grazie alla qualificazione alle semifinali scudetto, dall'altra si interrompe il cammino dell'Under 17 e dell'Under 12, entrambe eliminate dalle rispettive competizioni nazionali. Un bilancio complessivamente positivo per il vivaio viola, che conferma la crescita del movimento e può ancora coltivare ambizioni di titolo con la squadra guidata dalle sue giovanissime protagoniste.

Under-15 da applausi: Milan sulla strada verso la finale

È l’Under-15 a regalare la soddisfazione più grande al settore giovanile femminile della Fiorentina. Le viola hanno conquistato l’accesso alle semifinali scudetto dominando il doppio confronto con il Napoli Women. Dopo il successo per 4-3 ottenuto in trasferta all’andata, le ragazze gigliate hanno completato l’opera al Viola Park con un roboante 8-2, chiudendo la qualificazione con un eloquente 12-5 complessivo. Protagonista assoluta Lodi, autrice di quattro reti, insieme a Eccher, Moor, Gori e Bellinato. In semifinale la Fiorentina affronterà il Milan, che ha eliminato la Juventus.

Under-17, il sogno scudetto si interrompe ai gironi

Niente da fare invece per l’Under-17, che vede sfumare l’accesso alle semifinali nazionali. Le viola chiudono il proprio raggruppamento al terzo posto con tre punti, frutto dell’unica vittoria ottenuta contro l’Atalanta per 4-2 grazie alla doppietta di Morr e ai gol di Faggioli e Tozzi. Decisive le sconfitte contro Roma (5-4) e Parma (3-1), che hanno impedito alle gigliate di proseguire il cammino. A vincere il girone è stata la Roma a punteggio pieno davanti al Parma, mentre la Fiorentina ha chiuso terza.

Under-12, niente fase nazionale

Si conclude invece nella seconda fase interregionale il percorso dell’Under-12 viola. Nel quadrangolare disputato a Mappano, in provincia di Torino, la Fiorentina non è riuscita a conquistare il primo posto necessario per accedere alla fase finale nazionale del Grassroots Festival 2026. A staccare il pass è stata la Juventus, capace di precedere le gigliate e le altre contendenti Milan e Sampdoria. Un epilogo amaro per le più giovani viola, che vedono così terminare la propria stagione a un passo dall’ultimo atto nazionale.