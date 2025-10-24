Tre squilli per la Fiorentina in Europa, Tuttosport: "Per Pioli è un sospiro di sollievo"
Quella di ieri sera contro il Rapid Vienna è stata una vittoria per 3-0 meritata, timbrata da Ndour, Dzeko e Gudmundsson, che potrebbe aiutare la Fiorentina a svoltare anche in campionato dopo un inizio da incubo, si legge su Tuttosport. La partita racconta la migliore prestazione stagionale dei viola che pur senza Kean e Gosens e con alcuni cambi hanno saputo da subito prendere il comando delle operazioni.
Gudmundsson è partito per la seconda gara di fila dalla panchina ma pochi minuti gli sono bastati per firmare il 3-0 su assist di Kouadio appena entrato. Alla fine gli applausi dei 1200 tifosi viola e la telefonata di congratulazioni di Commisso a Pioli.
