Fiorentina-Verona 1-2 le pagelle: De Gea non c'è, nemmeno Ranieri. Sohm gira a vuoto e Kean e Gud sprecano

DE GEA - Salvato dalla traversa sul primo tentativo del Verona firmato Bernede si fa trovare clamorosamente fuori dai pali sul gol di Orban. Comincia il secondo tempo con un rinvio completamente sballato. Torna finalmente in sé sul tiro di Gagliardini poi è nuovamente battuto da Orban. Lontano parente del portiere dell’anno scorso, 4,5

PONGRACIC - Meno in affanno rispetto ai compagni di reparto fa buona guardia dalle sue parti anche se nel finale la difesa capitola, 5,5

COMUZZO - Confermato da centrale della linea a tre sbaglia poco nel corso del primo tempo ed è puntuale anche nella prima metà della ripresa quando va a pressare alto seppure sul colpo di testa alto di Orban, in contropiede, rischi qualcosa di troppo. Beffato pure lui nel recupero, 5,5

RANIERI - In proiezione offensiva viene fermato da Niasse dentro l’area ma non c’è rigore, poi però è sverniciato da Orban che in contropiede va a segnare il vantaggio veronese. Prova a farsi perdonare a inizio secondo tempo ma di testa scheggia la traversa. Incauto, 4,5

Dal 15’st FORTINI - Regala un po’ di energia in più sulla corsia mancina, ma non chiude sull'assist che vale il gol veronese, 5,5

DODÒ - Cerca di proporsi nelle prime battute della sfida ma senza arrivare al cross, in fase difensiva non va molto meglio. Arriva al tiro nella ripresa ma trova solo l’esterno della rete, poi il consueto repertorio di cross poco precisi, 5

Dal st VITI - S.v.

MANDRAGORA - Primo tempo accorto nel quale si vede arrivare al tiro solo a 10 minuti dall’intervallo trovando la risposta di Montipò. Esce al quarto d’ora della ripresa al termine di una prova in mezzo a parecchie difficoltà, 5

Dal 15’st RICHARDSON - Mette un po’ di ordine in mezzo al campo, 6

FAGIOLI - Nei primi 10 minuti recapita più di un pallone nell’area di rigore veronese ma diventano tutti preda della difesa di Zanetti. Molto meglio il lancio che mette Kean in condizione di tirare poco dopo il quarto d’ora. Si ripete a ridosso della mezz’ora con un altro bel lancio per Kean. Poi prova a mettersi in proprio saltando svariati uomini ma senza trovare l’assist in area. Chiude una buona frazione di gara con un bel tiro dal limite che però colpisce Kean e apre la ripresa con la punizione dalla quale nasce la traversa di Ranieri. Qualche minuto e trova la parata di Montipò con un tiro dal limite. Dei mediani è l’unico che oggi s’inventa qualcosa, 6

Dal st NDOUR - S.v.

SOHM - Pochi palloni recuperati, quando avrebbe spazio per il tiro dal limite, superato il trentesimo del primo tempo, non trova il tempo giusto e la sua conclusione non sortisce effetti. Quando in avvio di ripresa spreca un contropiede toccando male per Kean fa imbufalire la tribuna e c’è da capire la frustrazione dei tifosi viola, 4,5

Dal 23’st DZEKO - Qualche errore di troppo in un impatto non indimenticabile, 5,5

PARISI - Fa arrabbiare molto Vanoli per un disimpegno difensivo rischioso a metà primo tempo ma va peggio quando è lontano dal corridoio percorso da Orban prima dell’uno a zero veronese. Più attento nel secondo tempo quando può spingere con continuità, 5,5

GUDMUNDSSON - In ripartenza, alla mezz’ora, salta bene Frese che lo stende rimediando il giallo, poi però finisce lui tra gli ammoniti a una decina di minuti dall’intervallo. Di lì a poco chiama bene al tiro Mandragora poi rimedia un altro colpo da Al-Musrati per via del quale zoppica qualche minuto. Bello il tocco per Kean, anticipato al tiro, che apre il suo secondo tempo, poi però spreca malamente un contropiede al termine del quale non trova il tocco giusto per Kean. Sciupone, 5

KEAN - Il primo pallone utile glielo recapita Fagioli dalle retrovie, lui senza stoppare ci mette potenza ma alza di troppo la mira. Va più o meno nello sesso modo più tardi quando ancora su lancio di Fagioli impegna Montipò. A pochissimo dall’intervallo è nuovamente centrato da un tiro pericoloso di un suo compagno di squadra. In avvio di ripresa, su invito di Gudmundsson, viene fermato sul più bello da Bella-Kotchap. La sua domenica resta stregata perché anche sul gol dell’1-1 non è incisivo, 4,5

VANOLI - Conferma le indicazioni della vigilia e il 3-5-2 consueto con il recupero di Fagioli in mezzo, dietro c’è Comuzzo al centro della difesa con Pongracic e Ranieri, davanti Gud e Kean. Incassato il tentativo del Verona che colpisce la traversa i suoi reagiscono con un paio di occasioni per Kean propiziate entrambe da lanci di Fagioli. Nel finale di primo tempo tuttavia Ranieri è tagliato fuori dalla ripartenza del Verona e Orban sfrutta il piazzamento sbagliato di De Gea per portare avanti il Verona. La ripresa si apre con la Fiorentina che chiude il Verona nella propria area di rigore, poi sceglie Richardson e Fortini per Mandragora e Ranieri e Dzeko per Sohm ma serve un autogol per trovare il pari. Nel finale entrano anche Viti e Ndour per Dodò e Fagioli ma la beffa la firma Orban che condanna la sua squadra alla nona sconfitta stagionale e a una classifica ancora più orrenda. Difficile capire perché ostinarsi su un sistema di gioco che fino ad oggi ha fruttato 6 punti in 15 giornate e una prospettiva di retrocessione sempre più incombente, 4,5