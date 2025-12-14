Dopo il ko con l'Hellas, Fiorentina in ritiro già stasera fino a data da destinarsi

Dopo la sconfitta interna per 1-2 contro l’Hellas Verona, la Fiorentina ha fatto sapere che la squadra andrà in ritiro a partire da questa sera, al Viola Park, fino a data da destinarsi. Una decisione presa dalla società in un momento più che delicato della stagione, dove la Serie B ormai è vero e proprio spettro che aleggia su Firenze. 