Calamai dopo Fiorentina-Hellas: "Questo il colpo del ko. Mi aspetto dimissioni di Vanoli e Ferrari"

Nel post partita di Fiorentina-Hellas Verona, Luca Calamai è intervenuto a Radio FirenzeViola e si è espresso così: "Questo è il colpo del ko, però ora qualcosa deve succedere. Per me possono succedere due cose: se Commisso non vuole vendere la Fiorentina, oggi deve cambiare tutto il quadro dirigenziale. Siamo davanti a una situazione che impone a Commisso di cambiare il dg e l'allenatore. Mi aspetto le dimissioni del dg e anche di Vanoli. Se tutto ciò non succede, bisogna che vada via Commisso. Firenze non vuole andare in Serie B, tutti noi non vogliamo andare in Serie B.

La situazione è grave e disperata. Qui c'è da cambiare tutto, questa è una squadra marchiata. Io cambierei tutto. Per fare questo serve un nuovo direttore generale, e un allenatore capace di incidere. Io sarei anche per riprendere uno come Beppe Iachini".