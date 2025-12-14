Social

La Fiorentina ancora ko, arriva il commento di Renzi: "Firenze non merita questo scempio"

Oggi alle 18:11News
di Redazione FV

Dopo la sconfitta interna per 1-2 contro l’Hellas Verona, non è mancato il commento di Matteo Renzi. Il politico fiorentino, noto tifoso viola, ha affidato il suo pensiero a un tweet dai toni durissimi: «Firenze non merita questo scempio».

Parole che fotografano l’amarezza di una parte della città dopo il ko del Franchi e che testimoniano come il momento della Fiorentina stia facendo discutere ben oltre il campo.