TRASFERTA, Che fatica: solo 6 successi su 18 gare

Il Corriere Fiorentino fa notare come i viola si trovino in difficoltà nel vincere lontano dal Franchi: solo 6 successi su 18 partite. Con 21 punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte la Fiorentina è soltanto al dodicesimo posto nella classifica delle gare in trasferta, appena dietro l’Empoli che ha meno sconfitte e più pareggi, e con un passivo reti di -7 è facile capire come il ruolino di marcia fin qui tenuto sia stato riequilibrato soprattutto da un ritmo interno molto spedito (i viola sono secondi solo all’Inter nel rendimento casalingo con 38 punti). Non bastasse la media punti decisamente distante tra gare in casa e fuori (2,11 al Franchi, 1,17 in trasferta) i 27 gol subiti confermano una fragilità difensiva emersa su quasi tutti i campi della serie A, dove alla lunga la sterilità in attacco è diventata l’altra discriminante (36 i gol messi a segno al Franchi, 20 quelli in trasferta).