TRAGEDIA GIANI, Procura di Firenze apre un fascicolo

L'edizione odierna di Repubblica torna sulla tragedia accaduta in campo durante Lanciotto-Castelfiorentino domenica scorsa che ha portato all'infarto e poi alla scomparsa di Mattia Giani, 26 anni. La squadra, gli amici e la famiglia sono sotto shock e adesso alcuni aspetti della vicenda dovranno essere approfonditi. In Eccellenza, spiega il quotidiano, da regolamento durante le partite di campionato deve esserci sia un defibrillatore che un medico. In alternativa a quest’ultimo può essere presente un’ambulanza a bordo campo.

Il dovere spetta alle società ospitanti, cioè quelle dell’impianto sportivo in cui si disputa la gara. Non è certo però che ci fosse il personale sanitario d’obbligo allo stadio domenica. Secondo una ricostruzione, che emerge sia dalle forze dell’ordine che da alcuni tifosi presenti, pare infatti che mancasse il dottore e certamente l’ambulanza, contattata infatti al 112. Il Lanciotto Campi fa sapere che è intervenuto del personale sanitario, tra cui un medico, ma non viene per il momento indicato chi fosse né quale squadra lo avesse fatto venire. Sarà compito della procura di Firenze, che ha aperto un fascicolo, appurare ogni elemento.