Tra un inizio a stento e il malcontento dei tifosi. Tuttosport: "Col Sigma per la scossa"
La prima giornata di Conference League significa andare alla ricerca della scossa per reagire a un inizio di campionato stentato, a una classifica che preoccupa, al clima di malcontento certificato dai fischi dei tifosi. Per Tuttosport il match col Sigma Olomouc vuol dire tutto questo per la Fiorentina, a partire da Stefano Pioli che stasera cercherà la prima vittoria stagionale al Franchi (sarebbe la sua 40ª in 79 gare internazionali) per inaugurare bene la fase a gironi del torneo europeo.
Ieri dal Media Center del Viola Park l'allenatore non ha rinnegato quanto detto in estate sulla Champions League quale obiettivo della Fiorentina, negando invece di essere amareggiato per le critiche e le voci che malgrado la fiducia del club lo vorrebbero in discussione. Il tecnico non pensa all'imminente match con la Roma ed è concentrato solo su stasera, quando ripartirà da De Gea tra i pali e da Piccoli in attacco per ricostruire la sua squadra.
