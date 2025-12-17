Verso Losanna-Fiorentina, Gosens ancora ai box, si punta al possibile recupero di Fazzini

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati viola, a partire da Robin Gosens. Fra Losanna domani e domenica con l’Udinese, Paolo Vanoli dovrà dosare energie mentali e fisiche. Cher Ndour è squalificato in Conference ed è un sicuro assente così come Gosens, che salta per infortunio anche la sfida europea e con grande probabilità la successiva partita di campionato. Una ricaduta ha fermato nuovamente il tedesco, che è stato sottoposto ad altri esami e la situazione sarà da valutare passo dopo passo. Possibile invece, ma non scontato, il recupero di Fazzini per la Svizzera.