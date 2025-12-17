Verso Losanna-Fiorentina, Vanoli prepara le rotazioni: Piccoli scalda i motori, Richardson ok

La Nazione approfondisce la possibile formazione che potrebbe schierare Vanoli a Losanna. Sono attese le consuete rotazioni del giovedì. Tornerà Pablo Marí dopo essere rimasto fuori in campionato. Richardson candida a centrocampo con Nicolussi Caviglia, e Piccoli spera in una chance in attacco. Completamente accantonato nelle ultime uscite, l’ex Cagliari è chiamato a sfruttare pienamente un’eventuale chance concessagli da Vanoli.