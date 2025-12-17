Dagli inviati

Foto, lo Stadio della Tuilière che ospiterà Losanna-Fiorentina

Oggi alle 15:03Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato in Svizzera, Tommaso Loreto

La Fiorentina si prepara per la trasferta di Conference League in programma domani alle ore 21 a Losanna. Saranno oltre 800 i tifosi viola al seguito della squadra per l'ultima sfida valida per il maxi-girone del torneo. Queste alcune foto dello Stadio della Tuilière realizzate da FirenzeViola.it in Svizzera: