Fiorentina da salvare, il Corriere dello Sport: "Vanoli nel mirino, la Conference non può bastare"

C'è una Fiorentina da salvare, si legge quest'oggi sul Corriere dello Sport. Intanto Vanoli proverà a tenere la Fiorentina in Europa accompagnandola direttamente agli ottavi di finale di Conference League, e per riuscirci gli serve una vittoria domani a Losanna. Poi soprattutto e in assenza ovviamente di clamorosi rovesci in Svizzera che altrimenti aprirebbero subito uno scenario completamente differente, ci proverà domenica contro l’Udinese al Franchi nella partita da dentro o fuori: per lui sicuramente, per la Fiorentina l’ennesima.

Anche perché cinque partite, si sono detti al Viola Park in collegamento con Commisso nel New Jersey, sono poche per cambiare ancora, per cercare la scossa da choc che si cercava alla sostituzione di Pioli e non c’è stata, e perché sei punti e zero vittorie in quindici partite sono comunque inaccettabili per questo gruppo qualsiasi allenatore ci sia in panchina. Sta ai calciatori fare in modo che Vanoli rimanga oltre il Losanna e l’Udinese.