Di Gennaro: "Alla Fiorentina serve un dirigente top: Sabatini o Giuntoli per dare una scossa"

L'ex giocatore della Fiorentina oggi telecronista, Antonio Di Gennaro ha parlato in un'intervista a Tuttosport della squadra viola. Queste le sue parole: "Questa crisi non si spiega. È qualcosa di incomprensibile. Il club ha vissuto in passato altri momenti difficili, penso anche al fallimento, ma credo che questo sia il più brutto della sua storia".

Cosa può dare la scossa? "La sensazione da fuori è che stia mancando tutto, compattezza, mentalità, spirito di gruppo. Sarebbe grave se i giocatori e la società non ne fossero consapevoli. La Fiorentina ha un piede e mezzo in B, ma mollare ora sarebbe imperdonabile, i margini di recupero ci sono. Per questo, con tutto il rispetto per Ferrari e Goretti, serve prima di tutto un dirigente esperto, carismatico, che sappia affrontare e gestire queste situazioni, capace di dettare delle regole e responsabilizzare i giocatori, arrivando a mettere fuori chi non ci crede, non se la sente, chi non mostra senso di appartenenza. Solo una figura così può dare una scossa, ma serve subito. Se Commisso al di là dei suoi problemi vuole provare a uscire dalla crisi deve ingaggiare un dirigente di caratura ed esperienza. La Salernitana con Walter Sabatini e con Nicola allenatore fece qualcosa di eccezionale. Tanto per fare qualche nome, lo stesso Sabatini potrebbe essere la persona giusta, come pure Giuntoli. A patto che possa agire in piena autonomia. Io ho lavorato con Terim al Milan, il presidente era Berlusconi, i dirigenti Galliani e Braida e ho detto tutto".

E su Vanoli: "Grande professionista e conosce l'ambiente. Ho la sensazione però che sia un po' solo, a Firenze si lavora meglio se hai dalla tua parte i tifosi e i leader della squadra".