Social

Foto, Kean sibillino sui social: "Gesù era perfetto e lo odiavano"

Foto, Kean sibillino sui social: "Gesù era perfetto e lo odiavano"
Oggi alle 15:27Primo Piano
di Redazione FV

Moise Kean ha pubblicato un post sui propri canali social per togliersi un sassolino ideale dalla scarpa. L'attaccante viola, in questo periodo di difficoltà della Fiorentina e nel quale piovono le critiche diffuse sui giocatori, ha scritto: "Gesù era letteralmente perfetto e le persone continuavano ad odiarlo. Non vivere preoccupandoti di cosa le persone pensino di te. Dedicati a servire Dio e vai avanti nella sua volontà".

Di seguito la Instagram Story originale di Kean: