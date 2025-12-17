Social Foto, Kean sibillino sui social: "Gesù era perfetto e lo odiavano"

Moise Kean ha pubblicato un post sui propri canali social per togliersi un sassolino ideale dalla scarpa. L'attaccante viola, in questo periodo di difficoltà della Fiorentina e nel quale piovono le critiche diffuse sui giocatori, ha scritto: "Gesù era letteralmente perfetto e le persone continuavano ad odiarlo. Non vivere preoccupandoti di cosa le persone pensino di te. Dedicati a servire Dio e vai avanti nella sua volontà".

Di seguito la Instagram Story originale di Kean: