Vanoli e il futuro, domani conta poco. Per La Nazione il vero test sarà l'Udinese
La Nazione si concentra su Paolo Vanoli e sul suo futuro. Per quello che verrà, la partita di coppa non significherà niente comunque vada; il vero test senza appello sarà quello di domenica contro l’Udinese. Anche perché, paradossalmente, la Fiorentina sarebbe sicura di approdare ai playoff pure perdendo con due gol di scarto (non di più, in quel caso entrerebbero in ballo gli altri risultati).
Di contro, però, vincendo, entrerebbe in corsa per uno dei primi otto posti che valgono l’approdo diretto agli ottavi. E, per il momento che sta vivendo la squadra, rimandare tutto di un ulteriore mese (da febbraio a marzo) non sarebbe una cattiva idea.
