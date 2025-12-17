Tifosi, in circa 800 domani seguiranno la Fiorentina a Losanna: la vicinanza non si placa

Tifosi, in circa 800 domani seguiranno la Fiorentina a Losanna: la vicinanza non si placaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:18Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport fa il punto sui tifosi che seguiranno la squadra a Losanna. Dopo i diecimila del Franchi contro la Dinamo Kiev e il tutto esaurito di domenica scorsa per lo scontro diretto di campionato contro il Verona, i sostenitori viola si apprestano a occupare in massa il settore ospiti dello Stadio della Tulière domani a Losanna. Saranno oltre 800 coloro che seguiranno Paolo Vanoli e compagnia. La volontà di far sentire la propria vicinanza ai giocatori non si placa nemmeno ora che la situazione è al limite dello sportivamente tragico.