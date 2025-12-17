Tifosi, in circa 800 domani seguiranno la Fiorentina a Losanna: la vicinanza non si placa
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport fa il punto sui tifosi che seguiranno la squadra a Losanna. Dopo i diecimila del Franchi contro la Dinamo Kiev e il tutto esaurito di domenica scorsa per lo scontro diretto di campionato contro il Verona, i sostenitori viola si apprestano a occupare in massa il settore ospiti dello Stadio della Tulière domani a Losanna. Saranno oltre 800 coloro che seguiranno Paolo Vanoli e compagnia. La volontà di far sentire la propria vicinanza ai giocatori non si placa nemmeno ora che la situazione è al limite dello sportivamente tragico.
Pubblicità
Rassegna stampa
La Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgogliodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Copertina
Dagli inviatiFiorentina in campo alla vigilia di Losanna: soliti assenti e seduta sul sintetico, le foto
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com