Dzeko e il rinnovo automatico: così non scatterà. Ma a gennaio possibili riflessioni

Nell'approfondire il riscatto dei propri leader, La Gazzetta dello Sport si concentra anche sul futuro di Edin Dzeko, un altro da cui Firenze si aspetta lo scatto. Il bosniaco sente la responsabilità di dover dare di più ed è consapevole di poterlo fare. Arrivato a Firenze 39enne a costo zero, ha un accordo fino alla fine della stagione perché, alle condizioni attuali, il rinnovo automatico a determinate condizioni previste sul contratto ovviamente non scatterà, se la situazione non cambierà radicalmente.

Anche lui può trasformarsi in un traino per tutta la squadra fino alla fine della stagione, ma è anche un giocatore che, per carriera e personalità, a gennaio avrà sicuramente delle squadre che verranno a cercarlo e se la soluzione fosse teoricamente gradita, sia al club che al calciatore, una riflessione potrebbe pure essere fatta.