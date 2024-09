TOTOFORMAZIONE, PALLADINO RIPROPONE 10/11 VISTI CON LA LAZIO. C'È GUD DAL 1'

FirenzeViola.it

Ambizione. Voglia di migliorare. Obiettivi da raggiungere. Sono tanti i temi emersi nell'ultima settimana dalle parole di diversi protagonisti di questa nuova Fiorentina targata Palladino, che arriva all'appuntamento del Castellani forte della prima vittoria in stagione ottenuta domenica scorsa contro la Lazio e, di conseguenza, di un entusiasmo ritrovato, soprattutto visto l'avvio razzo di Albert Gudmundsson. L'islandese è pronto al debutto dal primo minuto al posto dell'acciaccato Mandragora e si preannuncia l'unica novità di formazione rispetto all'undici messo in campo al Franchi sette giorni fa.

Palladino vuole dare continuità ai propri titolari e sembra intenzionato a confermare la difesa a tre, nonostante l'ottimo secondo tempo giocato dai viola con una disposizione tattica diversa. L'Empoli, dal canto suo, arriva sì all'appuntamento con il peso sulle gambe della gara contro il Torino in Coppa Italia, ma con il morale alle stelle, visto che la squadra di D'Aversa deve ancora perdere la prima partita in stagione. Per sfatare il tabù-Castellani - dove la Fiorentina non vince dal 2016 - ci sarà nuovamente De Gea in porta, mentre davanti a lui agiranno ancora Quarta, Comuzzo e Biraghi (in leggero ballottaggio con Ranieri) per cercare di contenere due giovani on fire come Colombo e Esposito. A centrocampo Dodo e Gosens agiranno sugli esterni, mentre al centro si va verso la conferma per Bove e Cataldi. Davanti, come detto, Gudmundsson farà il suo esordio in maglia viola dal primo minuto affiancato da Colpani, con i due che agiranno dietro al solito Kean.

La Gazzetta dello Sport (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Bove, Cataldi, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean.

FirenzeViola.it (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Comuzzo, Biraghi; Dodò, Bove, Cataldi, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean.