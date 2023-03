TOTOFORMAZIONE, Rolly c'è, anche Cabral: le scelte

Oggi alle ore 18:45 italiane allo Stadio "4 settembre" di Sivas andrà in scena la sfida tra Sivasspor e Fiorentina, ritorno degli ottavi di finale di Conference League. I viola, reduci da cinque vittorie consecutive, cercano il pass per i quarti di finale. Mentre il Sivasspor del tecnico Calambay, proverà a ribaltare l'1-0 dell'andata a favore della squadra gigliata. Andando ad analizzare all'interno dei quotidiani in edicola questa mattina, ci sono pochissimi dubbi su quella che potrebbe essere la formazione titolare mandata in campo da Vincenzo Italiano. In porta, recuperato, torna Terracciano. In difesa, vista la squalifica di Biraghi e l'assenza per infortunio di Terzic, ci sarà Ranieri. Milenkovic in panchina con Quarta e Igor che andranno a formare la coppia centrale, a destra Dodò. Pochissimi dubbi sul modulo e di conseguenza possibile mediana composta dal duo Amrabat-Mandragora. Trequartista Bonaventura con Barak in panchina, ai suoi lati Ikoné e Nico Gonzalez. Davanti Cabral.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Ranieri; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral.

Repubblica Firenze (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Ranieri; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

