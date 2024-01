TOTOFORMAZIONE, I QUOTIDIANI SI DIVIDONO SUL MODULO. SORPRESA MINA DAL 1'?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Udinese. La formazione di mister Vincenzo Italiano è pronta a ritrovare la vittoria in campionato dopo il passo falso contro il Sassuolo così da restare in piena zona Champions League. Sono davvero tanti i dubbi sul probabile undici del tecnico gigliato contro la formazione di Cioffi.

Certo del posto è sicuramente Terracciano che tornerà a difendere i pali della Fiorentina dopo aver lasciato il posto a Christensen in coppa. In difesa i quotidiani si dividono soprattutto per il modulo che sceglierà Italiano. C'è chi propone la difesa a 3 con Quarta, Milenkovic e Ranieri e chi addirittura propone Mina dal primo minuto al posto del serbo. Alcuni quotidiani, invece, prevedono una difesa a 4 con Kayode, Milenkovic, Quarta e Parisi.

Tanti dubbi anche su i due centrocampisti. Arthur non è al top della condizione e per questo in diversi propongono la coppia Maxime Lopez e Mandragora, anche in vista della sfida contro il Napoli di giovedì. Tutti d'accordo invece sulla titolarità di Bonaventura e Beltran (solo La Nazione dà in vantaggio Nzola). Per quanto concerne chi affiancherà la punta viola anche qua i giornali si dividono tra Brekalo e Ikone.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match di oggi contro l'Udinese secondo la stampa italiana e locale:

La Gazzetta dello Sport (3-4-1-2): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Ranieri; Kayode, M. Lopez, Duncan, Parisi; Bonaventura; Ikone, Beltran.

Corriere dello Sport (3-4-1-2): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Ranieri; Kayode, M. Lopez, Duncan, Parisi; Bonaventura; Ikone, Beltran.

La Nazione (3-4-1-2): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Ranieri; Kayode, Lopez, Mandragora, Parisi; Bonaventura; Ikone, Nzola.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, M. Lopez; Ikoné, Bonaventura, Parisi; Beltran.

La Repubblica (3-4-1-2): Terracciano; Quarta, Mina, M. Ranieri; Kayode, Arthur, Mandragora, Parisi; Bonaventura; Brekalo, Beltran.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.