Torna l'Europa, per La Nazione la Conference non può essere un ripiego

Con ancora il malessere per il rigorino di Gimenez concesso da Marinelli e la sconfitta contro il Milan per 2-1 la Fiorentina oggi pomeriggio partirà per Vienna, dove domani affronterà il Rapid in un match valido per la seconda giornata della fase a girone unico di Conference League. Se un risultato positivo all'Allianz Stadion non potrà aiutare a digerire l'amarezza derivante dal campionato, un successo potrebbe comunque portare un po' di tranquillità alla squadra in vista della sfida contro il Bologna e soprattutto 3 tre punti importanti per il proseguo del cammino europeo. Se pensiamo ad una Fiorentina sbiadita in Serie A ma che viaggiava in Europa la mente non può che andare alla squadra di Giorgi in panchina e Pioli in campo della stagione 1989-1990.

I paragoni ovviamente sono impossibili ma l'idea di base, che il tecnico parmense sicuramente sa bene, è che la Conference non deve essere vista come una mera valvola di sfogo per salvare una stagione partita malissimo. L'Europa ha una sua utilità perché potrebbe riportare serenità e qualche certezza a tutto il gruppo squadra. A riportarlo è La Nazione.