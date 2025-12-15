FirenzeViola Moise Kean da delizia a croce: ha il peggior dato della Serie A per xG

Se la Fiorentina è ultima in classifica è inevitabile che parte delle colpe non passino solo dalla fase difensiva, ma anche dall'attacco. In Serie A sono infatti solo 12 i goal realizzati in Serie A, dato che pone l'attacco della Fiorentina al quart'ultimo posto tra tutti gli attacchi del campionato italiano e come peggiore squadra della Serie A se si prendono in analisi gli expected goals. La Fiorentina, infatti, avrebbe dovuto segnare ben 8 gol in più, per un totale di 20.

Tra i giocatori che stanno contribuendo ad alimentare questo dato c'è sicuramente Moise Kean. Il centravanti viola, che anno scorso era stato delizia dell'attacco viola, trasformando in oro tutto ciò che "toccava", quest'anno si sta rivelando una vera e propria croce, visti i due soli goal segnati, ma soprattutto i tanti goal sbagliati. A certificare ciò basta prendere in analisi il dato degli xG riguardante i giocatori. Moise Kean ha infatti il peggior dato per quanto riguarda gli xG non convertiti in goal, ovvero un dato riguardante la differenza tra i goal che, secondo la statistica, l'attaccante viola avrebbe dovuto segnare e quelli che in realtà ha segnato. Son ben 6 infatti i gol che il centravanti italiano avrebbe dovuto segnare in più per un totale di 8. Un dato che va in netto contrasto con il dato degli xG creati, classifica in cui il centravanti viola è terzo, con 8,59 xG creati, dietro solo a Lautaro Martinez (8.71 xG) e a Gift Orban, autore, però, ieri, di una doppietta proprio contro i viola (8.73 xG). A differenza di Moise Kean, però, Lautaro Martinez ha segnato 8 goal, equilibrando il dato degli xG creati, mentre Orban 4.

Una situazione tutt'altro che felice per Kean, che, oltre a trovare difficoltà in maglia viola, rischia seriamente di vedersi chiudere le porte della Nazionale visto il ritorno prorompente da parte di Gianluca Scamacca dopo l'infortunio che lo aveva tenuto ai box da inizio settembre a metà ottobre e dopo l'arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina bergamasca. Nelle ultime 5 presenze sono infatti arrivati 5 gol, di cui uno in Champions League contro il Chelsea. Sarà quindi doppia sfida per il centravanti viola, giocatore che, dinnanzi a sfide importanti, è sempre riuscito a rispondere presente trovando la giusta convinzione e il giusto carattere.