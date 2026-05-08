Torino, Cairo non ha deciso su D'Aversa: spuntano Juric e... Gattuso

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Sulle pagine di Tuttosport si parla del futuro della panchina del Torino con Roberto D'Aversa che dopo aver compito una mezza impresa salvando facilmente i granata quando erano a un passo dal baratro, ora aspetta di capire se Cairo vorrà puntare ancora su di lui.

Non ci sono certezze - riporta il quotidiano - perché il proprietario del Torino non ha ancora deciso a chi affidare la squadra, ma spuntano i nomi di due allenatori per sostituire D'Aversa: il primo è Juric, con cui Cairo ha ancora un ottimo rapporto, il secondo è Gattuso, pallino presidenziale e anche Petrachi lo conosce molto bene. Ma se D’Aversa chiudesse con botti ripetuti il campionato, allora potrebbe anche veder aumentare le proprie chance, nonostante il contratto in scadenza a giugno.