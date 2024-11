TIFOSI, A Como tante macchie viola in tutto il Sinigaglia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'entusiasmo in casa Fiorentina è palpabile e lo confermano i numeri dei biglietti venduti per le prossime partite. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, a Como domenica non solo è andato tutto esaurito il settore ospiti del 'Sinigaglia' da 700 biglietti, polverizzati in poche ore, ma tanti fiorentini stanno acquistando tagliandi di altri settori dello stadio e non ci sarà da stupirsi quindi nel vedere macchie viola in mezzo all’azzurro dei padroni di casa.