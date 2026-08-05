Thorstvedt vuole andarsene e aspetta la decisione del Sassuolo

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Il direttore sportivo Fabio Paratici è al lavoro per rinforzare il centrocampo della Fiorentina, con Kristian Thorstvedt tra i nomi seguiti con maggiore interesse. Il centrocampista norvegese è rientrato ieri dalle vacanze dopo il Mondiale e avrebbe comunicato al Sassuolo la volontà di non prolungare il contratto, che come vi abbiamo spiegato nelle scorse settimane è attualmente in scadenza nel giugno del 2027.

In attesa della decisione del Sassuolo

Ora il giocatore attende la risposta del ds neroverde Palmieri. Thorstvedt è un profilo particolarmente apprezzato da Fabio Grosso, che lo conosce bene dopo averlo allenato in Emilia e ne valorizza le qualità tecniche e tattiche. In caso di addio al Sassuolo, l'ipotesi più concreta sarebbe quella di inserire una contropartita nell'affare: tra i nomi graditi al club neroverde c'è anche Marco Brescianini, in fase di recupero dopo i problemi fisici accusati durante il ritiro. La Fiorentina dovrà però muoversi rapidamente. Lo riporta il Corriere dello Sport.