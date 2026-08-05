La Fiorentina ha assicurato a Mastantuono la centralità: il punto

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Franco Mastantuono ha dato il suo consenso alla Fiorentina, ma per arrivare alla chiusura definitiva dell'affare restano da definire due punti: l'accordo con il Real Madrid sulla gestione dell'ingaggio durante il prestito e la conferma della volontà del giocatore di sposare il progetto viola per tutta la stagione. Fabio Grosso considera l'argentino classe 2007 un elemento in grado di alzare il livello della squadra e studia soluzioni tattiche per valorizzarne le qualità.

Cosa può essere decisivo per il buon esito

Il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici hanno lavorato a lungo per portare avanti una delle operazioni più importanti del mercato estivo viola. La Fiorentina ha chiesto al Real Madrid un contributo sullo stipendio del giocatore, puntando sul fatto che un anno da protagonista a Firenze possa favorire la sua crescita. Il ruolo centrale e il posto da titolare promesso dal club viola potrebbe essere la chiave decisiva per chiudere la trattativa. Lo riporta il Corriere dello Sport - Stadio.