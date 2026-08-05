Paratici ha anticipato tutti su Mastantuono. Cosa è stato decisivo

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Franco Mastantuono è sempre più vicino alla Fiorentina, anche se il club viola mantiene cautela in attesa delle visite mediche e della firma sul contratto. Dopo giorni di trattative, la società ha superato la concorrenza di diversi club grazie al lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici. Il passaggio decisivo è stato il sì del talento argentino, arrivato senza pressioni da parte della Fiorentina, che ha lasciato al giocatore il tempo di scegliere con convinzione il progetto di Firenze.

La concorrenza respinta dal giocatore

Mastantuono avrebbe così respinto le avances di Milan, Roma, Fulham e Benfica. Restano da sistemare gli ultimi dettagli economici, in particolare la divisione dell'ingaggio con il Real Madrid. In caso di accordo definitivo, Fabio Grosso potrà contare su un giocatore di grande qualità tecnica per il reparto offensivo viola. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.