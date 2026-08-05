La resa del Como ha convinto la Fiorentina a blindare Moise Kean
Il Corriere dello Sport -Stadio scrive che la Fiorentina continua a lavorare per definire il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore il Como ha abbandonato definitivamente la pista che portava a Moise Kean, rafforzando la convinzione del club viola di poter contare su di lui come centravanti titolare, anche perché non sono attese offerte ritenute congrue nel breve periodo.
Piccoli potrebbe rimanere
Intanto prende quota anche la permanenza di Roberto Piccoli, destinato a ricoprire il ruolo di alternativa a Kean. Con il passare dei giorni, infatti, un suo addio appare sempre meno probabile, nonostante il Genoa continui a seguirlo con interesse. Le prestazioni offerte dall'ex attaccante del Cagliari durante il ritiro estivo hanno convinto l'allenatore, che avrebbe accresciuto notevolmente la fiducia nelle sue qualità.
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